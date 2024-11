Da stehen sie nun, rund um die Riesen-Tanne. Fünfzehn tatkräftige Männer vom örtlichen Sportverein, die neben der Tanne aussehen, als wären sie kleine Spiel-Püppchen. Und die große Frage: Wie kriegen sie diese Colorado-Tanne jetzt weg?

Viel Muskelkraft war gefragt

"Ich hab keine Ahnung, ich hab so'n Baum noch nicht gefällt. Aber irgendwie wird's passen" , sagt einer der Helfer. Währenddessen werden auf dem Rasen mehrere Stahlstangen verteilt. Wie man sie aus dem Gerüstbau kennt. Dann sollen die Helfer anpacken und so soll der Baum auf einen Lkw getragen werden.

Alles eine irrwitzige Aktion – doch die Tanne muss einfach weg. Sie gehört Annette und Robert Rohkämper aus Dortmund. Vor mehreren Jahren haben sie das Nadelgewächs selbst in ihrem Garten eingepflanzt. Start-Größe: Fast schon putzige zwei Meter.

Selbstabholer durften die Tanne kostenlos mitnehmen

Und dann ist sie einfach zu groß gewachsen. Deswegen haben sie in der örtlichen Lokalzeitung aufgerufen: "Tanne an Selbstabholer zu verschenken!" . Das Spektakel schauen Sie sich lieber mit sicherem Abstand vom Balkon an.

"Man kann das ja gar nicht abschätzen, wie groß der ist" , sagt Annette Rohkämper. Nachgemessen hat hier keiner. Wie auch? Einen so langen Zollstock hat hier keiner. "Naja, fünf Meter sind's bestimmt" , sagt Ehemann Robert.

Weihnachtsbaum für die ganze Nachbarschaft

Das Prachtexemplar nimmt Sascha Bischoff mit. Er hat damit Großes vor: "Dieses Jahr haben wir gesagt: Okay, wir wollen gerne auch mal einen Baum nach draußen stellen, der auch mal größer ist. Damit sich auch mal die Nachbarschaft am Tannenbaum erfreuen kann und nicht nur wir."

Bevor die Tanne in seinem Garten stehen kann muss die Kettensäge ran. Dann geht alles ganz schnell: Schnitt im Baumstamm, zwei Schläge - und der Baum fällt unter großem Jubel der vielen Helfer. Die Muskelkraft ist gerade noch genug, um den Baum tatsächlich mit der speziellen Technik auf den Lkw zu hieven.

Riesen-Baum sorgt für Furore

Am Kran hängend fliegt der Baum über Dortmund-Sölde

Im Garten der Bischoffs wird's dann ein bisschen komfortabler. Da steht schon ein Kran, der den Baum an seiner endgültigen Stelle platzieren wird – ein schnödes, kleines Erdloch, in das die Tanne passt. Eine fliegende Riesentanne am Kran hat Dortmund-Sölde wohl auch noch nie gesehen, das lockt die Nachbarschaft an.

Einige gucken sich das Spektakel mit sicherem Abstand und Bierchen in der Hand an. Wenig später steht sie, die Dortmunder Weihnachtstanne des Jahres, die übrigens 7 Meter 70 hoch ist. Und weil sie ohne ihr Wurzelwerk eingepflanzt wird, ist das wohl auch nur ein Spaß für das kommende Weihnachtsfest.

Unsere Quellen:



WDR-Reporter vor Ort

Über dieses Thema berichteten wir am 19.11.2024 im WDR Fernsehen: WDR Lokalzeit aus Dortmund, 19:30 Uhr.