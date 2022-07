Wegen Trockenheit: Wasser sparen im Münsterland

Das Bild erinnert an das gewaltige Fischsterben in Münsters Aasee 2018. Mittlerweile laufen dort Belüftungsgeräte, die den See mit Sauerstoff anreichern. Dieses Mal sind anstelle des Aasees kleinere Gewässer betroffen.

Hans-Ulrich Menke ist entsetzt über das Bild im Dyckburger Wald

In einem kleinen Teich im Dyckburger Wald hat kein einziger Fisch die länger anhaltende Trockenheit überlebt - der faulige Verwesungsgeruch ist schon von weitem zu vernehmen. Eigentlich sollte der Teich am Montag mit einem Tankwagen frisches Wasser erhalten. Doch hier kommt jede Hilfe zu spät. Stadtförster Hans-Ulrich Menke aus Münster ist geschockt: " So ein Bild, in dem Umfang, habe ich bis auf 2018 und 2019 vorher noch nicht erlebt. Diese Dimension ist auch für uns neu. "

Tropfschlauch spart Wasser im Garten

Die Folgen der Trockenheit sind aber inzwischen im ganzen Münsterland zu spüren. In den Kreisen Coesfeld und Borken ist es verboten, Wasser aus Flüssen zu entnehmen. Aber obwohl das Wasser gerade überall ein knappes Gut ist, steht in vielen Gärten und Parks noch der Rasensprenger. Dabei kann man auch im heimischen Garten leicht Wasser sparen.

Klaus Krohme hat gute Tipps zum Wasser-Sparen im Garten

Das geht am besten mit einem Tropfschlauch. Der gibt nämlich immer wieder nur ein paar Tropfen direkt an die Pflanze ab. Das ist nicht nur effektiv, sondern gleichzeitig auch nachhaltig. Und ansonsten gilt: " In den Abendstunden gießen und anschließend einmal mit der Harke den Boden auflockern ", erklärt WDR -Gartenexperte Klaus Krohme. Denn dadurch verdunste das Wasser nicht so schnell.

Pool-Abdeckung schützt vor Verdunstung

Daniel Holzfuss deckt immer seinen Pool ab, wenn er ihn nicht nutzt

Auch bei privaten Swimming Pools kann man Wasser sparen. Der Tipp von Daniel Holzfuss aus Senden: Den Pool immer abdecken, wenn er nicht genutzt wird. Das schütze nämlich vor unnötigen Verdunstungen. Denn gerade bei den aktuellen Temperaturen ist es extrem wichtig, die Ressource Wasser nachhaltig zu nutzen.

