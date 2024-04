Was bedeutet es, ein autistisches Kind zu haben?

Eltern kann der Umgang mit einem autistischen Kind vor enorme Herausforderungen stellen. Oft stehe man hilflos vor dem eigenen Kind und wisse nicht, " was gerade passiert und was der Auslöser für das Verhalten ist ", schreibt Silke Bauerfeind in ihrem Blog. "Viel Wissen, Geduld und Durchhaltevermögen" seien notwendig, um "nach und nach für ein Umfeld zu sorgen, in dem es ohne diese Ausbrüche geht und die Lebensqualität aller Beteiligten verbessert wird".

Ein wichtiger Satz aus dem Blog: " Manchen Eltern, vor allem denjenigen, die noch ganz neu mit dem Thema Autismus zu tun haben, wurde womöglich auch noch nicht erklärt, dass dieses Verhalten selten mit Provokation, sondern meistens mit Reizüberflutung, Überforderung, Frust oder Schmerzen zu tun hat ."

" Dass autistische und nicht-autistische Menschen sich nicht einfach so verstehen, ist ganz norma l", schreibt Autistin "Hobbithexe" im Blog Wochenendrebell. Die Welt sei nicht-autistisch und passe deshalb nicht sonderlich gut zum Kind. Eltern mit autistischem Kind rät sie: " Lest euch viel Wissen über Autismus an, vor allem von Autistinnen und Autisten selbst ." Eltern sollten sich immer vor Augen halten, dass sich ihr Kind nicht aus bösem Willen so verhalte, wie es sich verhalte. " Sein Verhalten hat immer eine Ursache. Arbeitet nicht am Verhalten, sondern an dieser Ursache ."

Ist ein autistisches Kind aus unerklärlichen Gründen "völlig außer Rand und Band", dann sollten Eltern sich fragen, was es sein könnte, das es so überfordert hat. " Vielleicht fallen euch Regelmäßigkeiten auf." Zum Beispiel, wenn die Ausbrüche immer nach einem Spielplatzbesuch kommen. "Vielleicht ist dort zu viel los ." Dann könne man versuchen, hinzugehen, wenn keine anderen Kinder da sind.

Haben Autisten keine Emotionen?

Oft heißt es auch, Autisten seien nicht fähig zu Mitgefühl. Experten widersprechen: Vielmehr falle es Autisten oft schwer, eine Situation, eine Reaktion oder einen Gesichtsausdruck ihres Gegenübers richtig zu deuten. Dabei könne ihnen auch entgehen, dass jemand traurig ist und Zuwendung braucht, schreibt Silke Bauerfeind. "Aber wenn man ihnen erklärt, dass und warum jemand traurig ist, dann können sie sich auch einfühlen.“

Neuere Untersuchungen zeigten, dass bei Autisten die für Empathie zuständige Aktivität in der rechten Gehirnhälfte im Vergleich zu Nicht-Autisten signifikant vermindert war.

Im Blog "Wochenendrebell" finden sich viele Ratschläge von autistischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen.