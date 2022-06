Wegen Hitzewelle: So hoch ist die Waldbrandgefahr in NRW

Für weite Teile Nordrhein-Westfalens ist der Waldbrand-Gefahrenindex von Stufe 3 auf Stufe 4 gestiegen - das ist die zweithöchste Warnstufe. Auch das Umweltministerium und der Landesbetrieb Wald und Holz warnen vor einer steigenden Waldbrandgefahr. Die ist vor allem da hoch, wo es viele Nadelbäume gibt. Der Grund: Die Nadeln am Boden fangen besonders schnell Feuer.

Außerdem haben Stürme und Borkenkäfer dafür gesorgt, dass viel totes Holz in den Wäldern liegt. Deswegen gilt derzeit wieder besonders: Im Wald oder waldnah Grillen, Rauchen oder anderweitig leichtsinnig mit Feuer umgehen ist unbedingt zu vermeiden. Dazu zählt zum Beispiel auch die aus dem Autofenster geworfene Zigarettenkippe.

Höhere Strafen für Feuermachen und Rauchen im Wald

Auch wenn all das selbstverständlich scheint: Neben Brandstiftung sind das noch immer die häufigsten Ursachen für Waldbrände. Erst im Mai hatte die Landesregierung die Strafen dafür erhöht. Feuermachen im Wald wird mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 Euro bestraft, Rauchen im Wald kostet von März bis Oktober 150 Euro. Wer brennende oder glimmende Gegenstände fallen lässt, muss ebenfalls - bzw. zusätzlich - 150 Euro zahlen.



Wie schnell Waldbrände derzeit entstehen, zeigen einige Beispiele der vergangenen Tage. Im Oberbergischen hatten in Bergneustadt am 15. Juni mehrere tausend Quadratmeter Wald beim Sportflugplatz Dümpel gebrannt. Einen Tag danach brannte ein Waldstück in Gummersbach. Im Kreis Paderborn konnte ein Brand gerade noch verhindert werden. Eine Zeugin hatte mehrere gestapelte Holzstämme am Waldrand brennen sehen und rief rechtzeitig die Feuerwehr.