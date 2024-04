Beim VfL Bochum ist derzeit so einiges los. Der Bundesligist stellte letzte Woche seine Pläne für die Renovierung des Stadions vor. Fraglich ist jedoch noch, welche Liga die Fans zukünftig dort zu sehen bekommen. Denn vor der Partie am Freitag (26.04.2024) gegen die TSG Hoffenheim steht der Klub aus dem Ruhrgebiet nur auf Rang 16 - und müsste damit in die Abstiegsrelegation zur 2. Bundesliga.