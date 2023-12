Noch schnell den Weihnachtsbaum kaufen: "Da muss sich mein Freund warm einpacken!"

Jan Moerkerk stapft in Gummistiefeln und Regenmontur durch die Reihen von Weihnachtsbäumen. Von der Arbeit hat sich der 19-Jährige die letzten zwei Wochen freigenommen – schließlich ist Weihnachtsbaumsaison. " Manchmal ist es echt hart, vor allem wenn man dann die nassen Nadeln im Nacken hat, so wie heute ", erzählt der junge Verkäufer. Schon seit 1978 verkauft die Familie Weihnachtsbäume, die sie zum Großteil selbst erntet. Die Herforder kommen in Scharen auf den Hof gefahren. " Ich kenne das nicht anders – in der Weihnachtszeit helfen alle mit ", sagt er lachend.

Bäume shoppen bis kurz vor Weihnachten

Ab durch die Mitte: Hier werden die Bäume vernetzt. Ein Zug hilft dabei, Sie durch die Trommel zu bekommen.

In der letzten Woche vor Weihnachten ist der Andrang nochmal groß. " Wir haben vergangenes Wochenende so viele verkauft, dass wir jetzt erstmal wieder auffüllen müssen ", erklärt Jan. Selbst an Heiligabend würden noch Leute kommen, die noch keinen Baum haben. Ein Lastwagen fährt vorbei, beladen mit frischen Bäumen. Erst werden sie eingenetzt, dann gestapelt, durch den Stamm gelocht und im Anschluss schön aufgereiht. Dann können die Kunden durch den kleinen Nadelwald wandern und sich ihr Lieblingsexemplar aussuchen.

Die Wahl fällt nicht immer leicht: Ein junges Paar steht mit Regenschirm im Nieselregen zwischen den Baumreihen und begutachtet eine knapp zwei Meter große Nordmanntanne. " Ich brauche immer etwas länger, bis ich mich entschieden habe ", erzählt Leonie. " Da muss sich mein Freund warm einpacken! ", schiebt sie lachend hinterher.

Ein paar Baumreihen weiter macht ein junger Käufer pausenlos Fotos von den Bäumen. Für seine Mutter, die bei dem Wetter zuhause geblieben ist, erklärt er. " Ich treffe eine Vorauswahl, und sie sucht sich dann einen Baum aus ", erklärt er.

Online bestellen ist in Mode