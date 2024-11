Durch den Schaden an der Heizung ist es in dem Gebäude nicht nur kalt. Nach Angaben des Städtischen Gebäudemanagements sind durch Leckagen mehrere hundert Liter Heizungswasser in der Mensa ausgelaufen, so dass die Schüler kein warmes Mittagessen mehr bekommen.

Vorübergehend hat die Stadt zwei Heizlüfter und mehrere Radiatoren aufstellen lassen. Damit können einzelne Räume vorübergehend beheizt werden. Elternvertreter und die Schulleitung berichten jedoch, dass es dadurch Stromausfälle im Schulgebäude gibt, so dass der Unterricht im Dunkeln und ohne digitale Tafeln stattfindet.

Heizung an mehreren Bonner Schulen marode

Die Stadt kann derzeit nicht abschätzen, wie lange die Reparatur dauern wird. Dazu müsse erst der Umfang der Schäden konkret feststehen. Die Grundschule hatte erst vor kurzem eine neue Heizungsanlage bekommen, allerdings waren dabei die Rohre und Heizkörper nicht erneuert worden.

Die Heizungen an mehreren Bonner Schulen gelten als marode. 2018 hatten die Schüler des Heinrich-Hertz-Europakollegs "kältefrei" nach einem Ausfall der Heizung bekommen. An der Gertrud-Bäumer-Realschule läuft die Heizung im Winterhalbjahr auf Hochtouren, die Temperatur in den Klassenräumen wird durch gekippte Fenster und geöffnete Türen geregelt.

Sanierungsstau an Bonner Schulen

Der neue Leiter des Städtischen Gebäudemanagements, Rachid Jaghou, räumt einen Sanierungsstau ein. In den nächsten Wochen will er ein Programm auflegen, um den Handlungsbedarf zu ermitteln.

An der Paul-Gerhardt-Schule sollen die betroffenen Schüler in anderen Räumen untergebracht werden. Eine leerstehende Container-Kita in der Nähe könnte nach Angaben der Stadt übergangsweise als Mensa genutzt werden.

