"Macht noch Spaß" – Camper im Münsterland nehmen Dauerregen gelassen

Sie machen sich mit dem Fahrrad auf den Weg nach Hause: "Es ist unser großes Glück, dass es nicht kalt ist, sonst müssten wir uns eigentlich in den Zug setzen und nach Hause fahren," sagt Hans-Wolfgang Knoch: "Aber es ist ok, trotzdem noch, macht noch Spaß." Für sie geht es jetzt Richtung Hattingen.

Campingplatz an Wochenenden ausgebucht

Auf dem Campingplatz Kranencamp in Senden zeigt sich: Camper lassen sich von so etwas Banalem wie dem Wetter nicht beeindrucken. Obwohl es in Senden auch in den kommenden Tagen regnen soll, sei der Campingplatz an den nächsten Wochenenden ausgebucht, sagt Helga Nickels, die den Campingplatz gemeinsam mit ihrem Mann betreibt.

Währenddessen klingelt immer wieder ihr Telefon: Hartnäckige Camper wollen reservieren. Dennoch gebe es aber auch Leute, die wegen des schlechten Wetters stornieren.

"Dann bleiben wir halt drinnen, faulenzen, spielen Karten." Birgit, Camperin aus Meerbusch

Bei Dauerregen machen es sich Birgit und Frank besonders gemütlich.

Frank und Birgit aus Meerbusch bleiben wegen des schlechten Wetters einfach in ihrem Wohnmobil. Dort ist es richtig schön warm. Vor ihrem Wohnmobil ist ein Regenschutz aufgespannt, drinnen läuft die Heizung. "Dann bleiben wir halt drinnen, faulenzen, spielen Karten," sagt Birgit. Vier Tage mit schönem Wetter hatten sie ja schon.

Badestelle einsamster Platz

Auch sie haben Fahrräder dabei. Die kommen aber nicht zum Einsatz: "Bei dem Wetter jetzt nicht. Obwohl Regenzeug alles dabei ist, aber da bleibt man lieber im Warmen." Noch bis Sonntag wollen sie in Senden auf dem Kranencamp-Platz bleiben.

Direkt am Campingplatz ist ein Seitenarm des Dortmund-Ems-Kanal, mit Schwimmleiter und Plattform. Hier toben sonst vor allem Kinder und Jugendliche. Im Moment ist das der einsamste Platz des gesamten Campingplatzes.

Aber so denken Camper nicht – bei ihnen heißt es: der Regen soll in den nächsten Tagen ja wärmer werden.