Sommer 2023 - ein Sommer wie früher?

Wetterexperten: "Klassische Wetterlage" erwartet

Und jetzt? Deutschland steht mit reichlich Wolken und etwas Regen erst mal kein heißes Wochenende bevor. Der WDR-Wetterdienst sagt: " Momentan liegt Deutschland zwischen einem relativ umfangreichen Tiefdruckkomplex über Nordeuropa und dem für die Hitze verantwortlichen Hochdruckgebiet über Südeuropa. " Daher kommen die nicht zu heißen Temperaturen in Deutschland und NRW. Die Wetterexperten sagen: " Das ist tatsächlich für unsere Breitengerade eine klassische Wetterlage ."

Wetter in NRW: Wolken und Regen bis zum Ende der Sommerferien?

Sonntag wird es im Großen und Ganzen regnerisch in Nordrhein-Westfalen, teilweise regnet es kräftig und erst zum Nachmittag lockert es langsam auf - bei 17 bis 23 Grad.

Montag gibt es wenig Sonne, Schauer und Gewitter, bei höchstens 24 Grad.

Bis einschließlich Mittwoch gibt es wenig Sonne, viele Wolken und immer mal wieder einen Schauer, dann noch höchstens 18 bis 22 Grad.

Was kommt danach? Das ist unsicher. Die WDR-Wetter-Experten sagen aber: Es sehe momentan so aus, als bliebe das Wetter erst mal so wechselhaft - zumindest bis Anfang August. Für den weiteren Sommerverlauf könne man bisher noch keine seriöse Auskunft geben.

Gluthitze in Südeuropa

Während Deutschland ein Wochenende mit reichlich Wolken und Regen bevorsteht - sieht es in Südeuropa anders aus. Griechenland ist fest im Griff einer erbarmungslosen Hitzewelle: Die Temperaturen seigen nach Angaben des Wetteramtes auf 44 Grad in Thessaloniki im Zentrum des Landes und auf 41 Grad in der Hauptstadtregion Athen - und in den kommenden Tagen soll es noch heftiger werden. Es könnte " das heißeste Juli-Wochenende seit 50 Jahren " werden, sagte der Meteorologe Panagiotis Giannopoulos im Fernsehsender ERT. Es ist die dritte Hitzewelle für Griechenland in diesem Jahr, die Brandgefahr ist hoch.

Auch in Italien bleiben die Temperaturen kritisch. Dort ist die Hitzewelle "Caronte" zwar vorerst ein wenig abgeklungen. Für das Wochenende werden in Rom, Bologna, Florenz nach der Vorhersage des Wetterportals Il Meteo um die 34 Grad erwartet. In den südlichen Regionen des Festlandes sowie auf Sardinien und Sizilien könnte es aber wieder sehr heiß werden, mancherorts um die 40 Grad. Nächste Woche erwartet das Mittelmeerland erneut teils extrem hohe Temperaturen - in der Hauptstadt Rom etwa bis zu 40 Grad und im Süden darüber.