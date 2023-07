NRW-Wetter: So wird es bis zum Ende der Sommerferien

Wer noch mal auf trockenes Wetter und höhere Temperaturen fürs Freibad gehofft hatte, muss jetzt ganz tapfer sein. Das wird wohl nichts. Ein Tiefdruckgebiet bei Skandinavien bringt weiter wechselhaftes Wetter zu uns nach NRW .

Dieses Tief bedeutet heute (Mittwoch) für uns in NRW: oft dichte Wolken, Schauer und örtlich auch einzelne Gewitter. Das sagt das WDR-Wetter-Team. Die Schauer und Gewitter könnten teilweise kräftig sein. Dabei kann es örtlich auch sehr stark regnen - Wetterleute sprechen von Starkregen - und starke bis stürmischen Böen geben. Regional zeigt sich auch mal kurz die Sonne. Dazu gibt es kühle Meeresluft. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad in Winterberg, in Mönchengladbach heute bis 22 Grad.