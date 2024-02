Mehr Schutz in Schulen

Tod einer Kollegin hat "Fragen aufgeworfen"

In Ibbenbüren dagegen starb am 10. Januar 2023 eine Berufsschullehrerin durch die Messerattacke eines Schülers. Ute Berkemeier kannte die verstorbene Kollegin. Sie war damals eine Zeit lang an der Schule in Ibbenbüren beschäftigt und hatte ihre Kollegin sogar eingestellt. "Das hat uns damals alle sehr mitgenommen, was da passiert ist. Und hat Fragen aufgeworfen" , so Ute Berkemeier - Fragen nach mehr Sicherheit, die bis heute geblieben sind.