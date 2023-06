Gewalt an Schulen - Tabuthema mit Sprengkraft

Straftaten an Schulen nehmen zu

Letztes Jahr ist die Gewalt an Schulen landesweit im Vergleich zum Vor-Pandemiejahr 2019 um 22 Prozent gestiegen, so das NRW-Innenministerium. Die meisten Delikte sind Diebstähle, Raub, Erpressung und Körperverletzung. Und 193 Angriffe mit Stichwaffen an Schulen registrierte die Polizei im letzten Jahr. Das Problem: Schulen dürfen erst nach Beschluss der Schulkonferenz und mit Einwilligung der Eltern Taschenkontrollen durchführen.

Überforderte Eltern setzen Schulen unter Druck

Vor zusätzlicher Konfrontation mit den Familien scheuen sich aber die meisten Schulen. Denn Eltern würden zunehmend die Erziehungsaufgaben an die Lehrkräfte abgeben und erwarten, dass die Schule durchgreift, so Sabine Mistler vom Philologenverband. Aber wenn genau das dann geschehe, kämen die Eltern mit Drohungen auf die Lehrkräfte zu, verklagten sie sogar. Die Essener Schulleiterin bekommt regelmäßig Mails mit Beschwerden und Beschimpfungen von Eltern. Eine Grundschullehrerin berichtet dem WDR anonym, wie ein Vater ihr drohte mit dem Spruch: "Sie wissen schon, dass ich im Gefängnis war."

Schulen brauchen mehr Unterstützung

Vom NRW-Schulministerium haben die Schulen jetzt einen neuen Notfallordner für Krisen bekommen. Mehrere hundert Seiten stark. Der allein wird nicht helfen. Viele Lehrkräfte würden den Fehler erstmal bei sich suchen, wenn sie von Schülern angegriffen werden, so die Landeschefin des Philologenverbandes. Denn bislang müssten sie persönlich Strafanzeige erstatten. Und das sei ziemlich kompliziert und zeitaufwendig. Also machen es viele erst gar nicht und die Dunkelziffer bei Gewalt an Schulen bleibt entsprechend hoch.

Über das Thema berichtet der WDR in am 18.06.2023 in Westpol im WDR Fernsehen.