Junge Schafe in Petershagen gerissen – Wolf steht im Verdacht

Trotzdem: Dass die Wölfe so nah an bewohntes Gebiet herankommen, sei beunruhigend, sagt Iris Korte. Sie ist die Jagdpächterin in Seelenfeld: "Familien wohnen hier, auch Familien mit kleinen Kindern. Das kann man eigentlich nicht gutheißen. Man hat das immer wieder: Es gehen Warnungen voraus und es passiert nichts. Und irgendwann ist der Punkt und es passiert was. Und alle sind total entsetzt."

DNA-Tests stehen aus

Es ist der alte Streit: Können Mensch und Wolf zusammenleben? Gehört das Raubtier heute zur Natur dazu oder muss es möglich sein, auffällige Wölfe zu schießen? Kira Stremming hat heute anderes zu tun, als sich darüber Gedanken zu machen. Wie es weitergeht, ist ihr noch nicht klar:

"Wenn man seine erste eigene Nachzucht hier liegen sieht, denkt man schon darüber nach, wie es hier weitergeht. Passiert sowas nochmal? Lohnt es sich weiterzumachen? Oder setzt man dann nur alles in den Sand?"

Die Wolfsberater wollten heute nicht sagen, ob Wölfe am Werk waren - dafür müssten die DNS -Tests des Labors abgewartet werden.

