Wölfe in NRW: Abschuss erlaubt - aber nur auf dem Papier

Neue Zuständigkeiten in der Landesregierung

Der umweltpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, René Schneider, schließt aus der Antwort der Landesregierung auf seine Anfrage: "Das, was vor der Landtagswahl im Frühjahr noch als Schlüssel zu einem besseren Wolfsmanagement gepriesen wurde, war also nicht mehr als weiße Salbe." Mit Spannung werde seine Fraktion verfolgen, " wie sich die Teilung der politischen Verantwortung auf zwei verschiedene Ministerien auswirken wird".

Denn die neue Landesregierung hat die seit vielen Jahren in einem Ministerium gebündelten Zuständigkeiten für Umwelt und Landwirtschaft nun aufgespalten: Umweltminister ist Oliver Krischer von den Grünen, Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen von der CDU. Der SPD-Abgeordnete Schneider vermutet: " Während der Umweltminister den Wolf zu schützen hat, wird die Agrarministerin den Rufen aus der Landwirtschaft folgen und einer Entnahme das Wort reden."

Kein Wolfsabschuss in NRW ohne das OK von Krischer

In der aktuellen NRW-Wolfsverordnung heißt es, dass die oberste Naturschutzbehörde des Landes eine " Gefährdungslage " durch einen Wolf bestätigen muss. Ist die Gesundheit von Menschen gefährdet oder drohen ernste wirtschaftliche Schäden, soll im Einzelfall über eine " Entnahme " entschieden werden. Allerdings: Die oberste Naturschutzbehörde ist in diesem Fall das Umweltministerium. Und das sieht derzeit auch keine Gefährdung. Das letzte Wort wird also Krischer haben.

Umweltminister: Wolfsrisse betreffen meist nur "Hobbyhalter"

Laut Krischer gebe es zudem keine Hinweise, dass die Wölfe gegenüber Menschen auffällig geworden wären. Und auch die wirtschaftlichen Schäden seien kein Anlass zum Einschreiten. Die meisten Wolfsangriffe auf Nutztiere gebe es bei " Hobbyhaltungen " mit wenigen gehaltenen Tieren. René Schneider von der SPD vermutet: "Als Hohn dürften es die Berufsschäfer empfinden, wenn ihnen attestiert wird, sehr viel weniger von Nutztierrissen betroffen zu sein als die Hobby-Schäfer."