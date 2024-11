Dafür, dass nun wirklich Klarheit herrscht in der nordrhein-westfälischen SPD , ist es am Freitag erstaunlich ruhig in der Partei. Kanzler Olaf Scholz ( SPD ) wird Kanzlerkandidat. Diese Tatsache löst zunächst kaum Reaktionen im größten Landesverband der SPD aus, was auch wieder Bände spricht.

Der laut Umfragen beliebteste Politiker der Republik, Verteidigungsminister Boris Pistorius, hatte am Donnerstagabend in einem Video an Parteimitglieder erklärt, dass er für eine Kanzlerkandidatur nicht zur Verfügung stehe.