Internationale Rennrodel-Elite: erschwerte Bedingungen in Winterberg

Cheyenne Rosenthal konnte ihre Rolle als Topfavoritin erfüllen. Angefeuert von Fans und ihrer Familie gewann sie am Samstag im Frauendoppel. Mit ihrer Partnerin Jessica Degenhardt aus Altenberg holte sie am Sonntag ihr zweites Gold mit der deutschen Weltcupmannschaft im Teamstaffel-Wettbewerb.

Damit bewies die 23-jährige amtierende Weltmeisterin Cheyenne Rosenthal Nervenstärke. " Die Bahn in Winterberg ist halt mein Wohnzimmer. Hier fühle ich mich zu Haus und sehr sicher, " bestätigte die Sauerländerin nach dem Rennen.

Winterberg war wichtiger Test für Weltmeisterschaften

Dick eingepackt sind die Fans am Eiskanal

Der Rennrodel-Weltcup in Winterberg gilt als wichtige Standortbestimmung für die Rennrodel-Weltmeisterschaft, die Ende Januar in Altenberg ausgetragen wird. Cheyenne Rosenthal ist amtierende Weltmeisterin und will dort ihren Titel verteidigen.