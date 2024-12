DEL: DEG verliert zum Jahresabschluss in Iserlohn

Auf der Gegenseite verpasste der IEC das zweite Tor bei einem starken Querpass. Danach beruhigte sich das Spiel etwas und es gab bis zur ersten Pause kaum noch große Gelegenheiten.

DEG nutzt Überzahl zum Ausgleich

Das zweite Drittel begann wie das davor geendet hat - ohne Highlights. Düsseldorf probierte etwas mehr, der IEC wartete auf gute Kontersituationen. Die Schussversuche beider Teams blieben vorerst zumeist ungefährlich. Bei einem Penalty ergab sich für die Roosters die große Chance auf den zweiten Treffer, doch Düsseldorfs Torwart Henrik Haukeland parierte.

Es entwickelten sich wilde Minuten: Der DEG-Schlussmann hielt im Anschluss gleich dreimal herausragend, auch sein Pendant Jänicke entschärfte einen Düsseldorfer Schuss stark. Es jubelte schließlich der Gast: Postma nutzte eine Überzahl mit einem Abschluss der blauen Linie zum Ausgleich. Kurz vor der Pause hatte die DEG dann in Unterzahl Glück, als Sven Ziegler frei vor dem leeren Tor daneben zielte.

Aluminium rettet auf beiden Seiten

Im Schlussabschnitt wurde es direkt brenzlig für die Gäste, die eine doppelte Unterzahl jedoch unbeschadet überstanden. Iserlohn blieb das gefährlichere Team: Erst scheiterte Taro Jentzsch an Haukeland, dann an der Latte (45.). Drake Rymsha vergabe für die DEG die große Chance zur Führung (51.). In der nächsten Runde des Duells Jentzsch gegen Haukeland fünf Minuten vor der Schlusssirene blieb erneut der Düsseldorfer Sieger.

Kurz vor Schluss gab es große Chancen auf beiden Seiten. Der Pfosten rettete bei einem Schuss von Boris Blank die Gastgeber. Vier Sekunden vor dem Ende konnte sich dann Düsseldorf einmal mehr bei seinem Schlussman bedanken, der mit einem weiteren starken Save glänzte - die Partie ging in die Verlängerung.

Virtanen sichert Zusatzpunkt

Dort fiel ebenfalls keine Entscheidung, sodass das Shootout entscheiden musste. Den entscheidenden Treffer setzte dort Virtanen mit dem ersten Penalty, weil Jänicke alle Düsseldorfer Versuche parieren konnte. Die Roosters freuten sich damit über den Extrapunkt.

Die Kölner Haie mussten ebenfalls ins Penaltyschießen, gewanndort aber dank des entscheidenden Treffers von Alexandre Grenier mit 3:2 (0:0, 1:1, 1:1) und freuten sich über den Zusatzpunkt. Frankfurt nahm vor dem DEL Wintergame am Samstag zumindest einen Zähler mit nach Hause. In der regulären Spielzeit hatten Chris Wilkie (32.) und Reid McNeill (43.) für die Gäste und Moritz Müller (34.) sowie Justin Schütz (41.) für den KEC getroffen.