Möbelhersteller in Ostwestfalen im Krisenmodus

Wir denken als Familienunternehmen eher in Dekaden als in Quartalen. Dr. Andreas Hettich, Beiratsvorsitzender der Hettich Gruppe

" Der Umsatzrückgang hat uns ein Stück weit auch überrascht, der ist stärker ausgefallen, als wir das vermutet haben. Dennoch bleiben wir dabei, dass wir in die Zukunft investieren, " sagt der Mehrheitseigentümer Andreas Hettich. " Wir denken als Familienunternehmen eher in Dekaden als in Quartalen. "

In schwierigen Zeiten zuversichtlich bleiben

Gerade in schwierigen Zeiten sei es wichtig, nach vorne zu blicken, hieß es bei der Vorstellung der Zahlen am Stammsitz in Kirchlengern. Für das laufende Jahr rechnet Hettich zwar noch nicht mit einer Erholung in der Möbelbranche. Man bleibe aber zuversichtlich und sei überzeugt, mit den richtigen Produkten am Markt zu sein.