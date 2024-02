Demo gegen AfD-Neujahrsempfang in Münster

Das Bündnis rechnet mit einer ähnlich großen Menschenmenge wie bei der Großdemonstration am 19. Januar. Vor vier Wochen versammelten sich über 20.000 Menschen auf dem Domplatz.

Da der Prinzipalmarkt für eine so große Menschenmenge nicht ausreicht, planen die Veranstalter in diesem Jahr mit zwei Orten: auch auf dem benachbarten Domplatz soll demonstriert werden. Die Kundgebung startet um 17 Uhr. Das Programm mit Rede- und Kulturbeiträgen wird auf dem Domplatz live übertragen.

Polizei hat Sicherheitsvorkehrungen abgeschlossen

Schon im Januar demonstrierten in Münster 20.000 gegen die AfD.

Auch die Polizei rechnet heute mit einer fünfstelligen Zahl an Demonstranten. Zwingend erforderlich sei es deshalb, Rettungs- und Fluchtwege freizuhalten. Um das zu gewährleisten, will sie den Michaelisplatz als Verbindung zwischen Domplatz und Prinzipalmarkt sperren. " Münster hat in der Vergangenheit bewiesen, wie friedlich Protest und Demonstrationen sein können ", sagte Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf im Vorfeld, " das wünsche ich mir auch für Freitag. "

Überwältigender Zuspruch für die Demonstration