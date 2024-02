Münsterland-Bürgermeister wollen gegen Rechtsextremismus demonstrieren

Die dreizehn Bürgermeister und Bürgermeisterinnen aus Kommunen im Münsterland haben sich zum gemeinsamen Protest verabredet. Vertreten sind die Orte Everswinkel, Coesfeld, Billerbeck, Drensteinfurt, Warendorf, Havixbeck, Altenberge, Sendenhorst, Oelde, Ascheberg, Senden, Telgte und Ostbevern.

Vor dem Hintergrund "Demokratie braucht keine Alternative" wollen auch sie ein gemeinsames Zeichen gegen Rechtsextremismus und für den Schutz der Demokratie setzen. Der Grund: " Unsere Demokratie ist akut gefährdet ", fasst es Ostbeverns Bürgermeister Karl Piochowiak zusammen. Fest macht er das an deutlich sichtbaren Zeichen und Äußerungen auch in seiner kleinen Gemeinde. Hakenkreuze an Windkraftanlagen und immer wieder rechtsradikale Äußerungen auf sozialen Plattformen seien nicht wegzureden.

"Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit"

Piochowiak sowie zwölf Amtskollegen und -kolleginnen aus dem Münsterland trafen sich am Mittwoch online, um über ihre Motive zur Teilnahme an der Demonstration zu sprechen. Dabei betonten viele ihre Sorge und die Pflicht, die Demokratie zu verteidigen. Längst sei dies keine Selbstverständlichkeit mehr, meinte etwa Telgtes Bürgermeister Wolfgang Pieper. Und auch Marion Dirks, die als Bürgermeisterin die Gemeinde Billerbeck vertritt, betonte: " Ich möchte nicht, dass solche rechten Kräfte das kaputtmachen, was wir hier alles aufgebaut haben. "

Protestaufruf von "Keinen Meter den Nazis"

Eingeladen zu der Diskussion hatte Bürgermeister Jörn Möltgen aus Havixbeck. Dass 12 Kommunalvertreter und Vertreterinnen seiner Einladung gefolgt sind, wertet er als überaus positiv. " Zumal es aus den übrigen Gemeinden viel Zuspruch gab - einzig der Terminkalender versagte vielen eine aktive Teilnahme. " Am 16. Februar wollen sie sich bereits vor der Demonstration treffen und während der Versammlung gemeinsam auftreten - auch mit Plakaten.

Aufgerufen zur Teilnahme am Protest und einer Versammlung auf dem Prinzipalmarkt hatte das Bündnis "Keinen Meter den Nazis" aus Münster. Anlass ist der Neujahrsempfang der AfD . Schon Mitte Januar gab es in Münster eine Demonstration gegen Rechtsextremismus. Rund 20.000 Menschen haben sich daran beteiligt.

Auslöser für die jüngsten Proteste

Auslöser für die jüngsten Proteste ist ein Bericht des Recherchenetzwerks Correctiv über ein Geheim-Treffen von Vertretern der AfD mit Rechtsextremen im November 2023. Dabei haben die Teilnehmer über Pläne diskutiert, wie die massenhafte Vertreibung von unerwünschten Menschen aus Deutschland möglich sein könnte.

