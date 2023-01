Proteste gegen AfD-Empfang in Münster angekündigt

Kaufleute und Kirchen gegen AfD

Blaue Europafahnen wollen die Kaufleute wieder hissen

Die Kaufleute am Prinzipalmarkt unterstützen die Protestaktion. Sie wollen an die Giebelhäuser große blaue Europafahnen hängen, als Zeichen für ein weltoffenes Münster, sagt ihr Sprecher, Thomas Zumnorde.

Unterstützung erfahren die AfD-Gegner auch von der evangelischen und der katholischen Kirche. Sie laden ein zu einem ökumenischen Friedensgebet am Freitag um 16 Uhr in der Liebfrauen-Überwasserkirche. Außerdem soll auch an der Lambertikirche am Prinzipalmarkt eine Europaflagge wehen.

Busse werden umgeleitet

Die Geschäfte am Prinzipalmarkt bleiben auch während der Demonstration vor dem Rathaus geöffnet. Beeinträchtigungen wird es im innerstädtischen Busverkehr geben. Die Stadtwerke Münster kündigten für die Linien 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14 und N80, die normalerweise über den Prinzipalmarkt und Domplatz fahren, Umleitungen an.

Höcke beim AfD-Neujahrsempfang

Björn Höcke kommt zum AfD-Neujahrsempfang

Der AfD-Bezirksverband Münster hat bereits mehrfach in der Vergangenheit das Rathaus in Münster für seine Neujahrsempfänge genutzt, zuletzt im Februar 2020. In diesem Jahr werden rund 300 Gäste erwartet, unter ihnen der AfD-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, Björn Höcke. Der 50-Jährige ist auch Sprecher des AfD-Landesverbandes Thüringen, der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wurde und unter Beobachtung steht.

