Prinzipalmarkt in Schwarz, Weiß und Grün: Preußen Münster feiert Aufstieg

Unzählige Preußen-Fans hatten den Prinzipalmarkt bereits am Vormittag in ein Meer aus Schwarz, Weiß und Grün getaucht - den Vereinsfarben der Preußen. Mit einem Doppeldeckerbus fuhren Mannschaft und Trainerteam gegen Mittag durch ein Spalier von Menschen zum Rathaus am Prinzipalmarkt.

Offizieller Empfang im Rathaus

Danach wurde es für einige Minuten offiziell, beim Empfang des Oberbürgermeisters Markus Lewe im historischen Friedenssaal. Und natürlich würdigte Lewe ausgiebig den Aufstieg von der Regionalliga-West in die 3. Liga.

"Ich gratuliere dem Verein und seinen Fans zum Aufstieg und zu der souverän gespielten Saison." Markus Lewe, Oberbürgermeister von Münster

Tausende Preußen-Fans feiern mit ihrer Mannschaft

Kurz noch der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt, dann ging es hinaus auf den großen Balkon über dem Prinzipalmarkt, unten warteten schon etwa 2.500 Preußen-Anhänger sehnsüchtig auf ihr Meisterteam. Für Preußen-Trainer Sasche Hildmann ein besonderer Moment: " Es war eine Saison mit vielen Höhepunkten, doch der Empfang im Friedenssaal und die Präsentation vor unseren Fans auf dem Balkon sind ganz sicher noch einmal besondere Momente, die tief in Erinnerung bleiben werden ."

Nach drei Jahren wieder im Profifußball

Der SC Preußen Münster hatte nach dem knapp verpassten Aufstieg in der Spielzeit 2021/22 in diesem Jahr frühzeitig den Sprung in die 3. Liga perfekt gemacht. Bereits Ende April sicherte sich die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann durch einen 2:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf II die Meisterschaft in der Regionalliga West. Der Club kehrt damit nach drei Jahren zurück in den Profi-Fußball. Im Jahr 2020 war er nach neun Jahren Drittliga-Zugehörigkeit abgestiegen.