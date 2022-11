Ex-Minister Pinkwart kommt zurück nach Siegen

Andreas Pinkwart hat seine Kollegen in der FDP -Fraktion in Düsseldorf am Montagabend über seine Entscheidung informiert. Der ehemalige Minister möchte in Zukunft wieder als Professor im Beamtenstatus tätig sein.

Pinkwart neuer Rektor?

Andreas Pinkwart kommt möglicherweise nicht nur als Wirtschaftswissenschaftler zurück an die Uni Siegen. Es sei wahrscheinlich, dass er sich auch als Nachfolger auf die Rektorenstelle bewerbe, teilte der amtierende Rektor Holger Burckhart dem WDR mit.

Burckhart scheidet im nächsten Jahr als Rektor aus. Bislang gibt es nur eine Bewerbung für das wichtige Amt. Bis Anfang 2002 hatte Pinkwart an der Universität Siegen im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften gelehrt.

Über dieses Thema berichten wir 08.11.2022 in der Lokalzeit Südwestfalen auf WDR 2.