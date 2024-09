Der zur Tatzeit mutmaßlich angetrunkene Traktorfahrer hatte im Rahmen der Bauernproteste am 29. Dezember 2023 in Siegen mit seinem Gefährt randaliert. Die Polizei hatte in der Nähe des Siegener Leimbachstadions eine Straßensperrung errichtet, damit keine weiteren Landwirte in die bereits komplett verstopfte Innenstadt fahren konnten.

Diese Sperrung akzeptierte der junge Mann nicht. Er fuhr in entgegengesetzter Richtung in den dortigen Verkehrskreisel und versuchte so, die Sperrung zu umgehen. Dann durchbrach er mit seinem Traktor die Polizeiabsperrung und demolierte dabei eine Hecke.