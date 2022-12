Praxis schreibt offenen Brief gegen Rüpelpatienten

Insgesamt sind pöbelnde Patienten immer noch in der Minderheit. Aber es werden mehr, besonders an der Rezeption. Das bestätigt auch der Hausärzteverband Westfalen-Lippe.

Auch andere Praxen melden sich

Auch Michaela Reuss, Internistin aus Rheine, kennt das Problem. " Ich habe mich gefreut, dass jemand den Mut hatte, das auszusprechen ", sagt sie. Als sie von dem offenen Brief aus Mesum erfuhr, rief sie direkt in der Praxis an, um sich zu bedanken.

Zweimal musste ihre Praxis schon die Polizei rufen, zum Beispiel weil sich ein aggressiver Patient weigerte zu gehen.

Mehr Verständnis für besseres Miteinander

In der Hausarztpraxis in Rheine-Mesum hatte erst kürzlich eine Mitarbeiterin gekündigt. Auch deshalb hat das Praxispersonal den offenen Brief geschrieben. Sehr wichtig ist ihnen: Die meisten Patienten sind freundlich. Aber die, die es nicht sind, erhöhen den Druck.