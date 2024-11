Getränke, Süßigkeiten und Zigaretten. Im Laden von Daniel Superniok in der Hildener Innenstadt gibt es eigentlich alles, was es in einem normalen Kiosk auch gibt. Außer Mitarbeitern. Hier übernehmen sechs Automaten den Verkauf. In den vergangenen Monaten haben viele der sogenannten E-Kioske in NRW geöffnet. In der Hildener Innenstadt gibt es aktuell drei, ein vierter öffnet voraussichtlich in den nächsten Tagen.

Stadt hat keine Handhabe

Helen Kehmeier, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat, hat Sorge, dass sich die Läden auch bald in der Fußgängerzone ausbreiten könnten. Sie befürchtet, dass die aus ihrer Sicht unpersönlichen Geschäfte den Charakter der Hildener Fußgängerzone schaden.

Deshalb hat Kehmeier die Thematik in den Stadtentwicklungsausschuss gebracht. Mit der Unterstützung aller anderen Fraktionen wurde die Stadt aufgefordert, nach Möglichkeiten zu suchen, wie man eine unkontrollierte Ausbreitung der E-Kioske verhindern kann.

Hildens Baudezernent Peter Stuhlträger muss die Ausschussmitglieder allerdings enttäuschen: Die Stadt habe keinerlei Handhabe zur Regulierung.