Weiterer Fall sexualisierter Gewalt auf Schultoilette: Auch in Mönchengladbach soll es am vergangenen Freitag einen Fall von sexualisierter Gewalt gegen eine Zwölfjährige auf einer Schultoilette gegeben haben. Die Polizei fahndet deswegen nach einem Unbekannten. Hinweise auf eine mögliche Verbindung zu den Fällen in Krefeld gibt es laut Polizei erstmal nicht.

AfD -Bürgerdialog in Aachen mit Gegenprotesten • In Aachen trifft sich die AfD heute zu einem Bürgerdialog im Veranstaltungszentrum Eurogress. Die Bündnisse "Gegenhalten" und "Wir sind Aachen" wollen gemeinsam dagegen demonstrieren. Hinter den Bündnissen stehen Organisationen, Parteien, Religionsgemeinschaften, Gewerkschaften, Vereine und Einzelpersonen.

Ärger um Automaten-Kioske in Hilden • In Hilden (Kreis Mettmann) gibt es Unmut über die steigende Zahl sogenannter E-Kioske. Rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche werden dort über Automaten Lebensmittel, Getränke und Zigaretten verkauft. Teile der Politik ärgert das. Sie befürchten, dass sich die Automaten-Kiosks in der Fußgängerzone ausbreiten. Die Stadt sagt aber, dass sie das nicht begrenzen kann.

DAS WETTER IN NRW

Usselig und glatt • In der ersten Nachthälfte hat es vor allem in Teilen Westfalens noch Schneeschauer gegeben. Seit kurz vor 3 Uhr ist ein weiteres Schauerband mit Schnee, Schneeregen und einzelnen Gewittern aus den Niederlanden über den Kreis Kleve, Recklinghausen und das westliche Ruhrgebiet unterwegs Richtung Sauerland. Dort gibt es aktuell auch Glätte durch Schnee. Auch tagsüber gibt's immer wieder Schneeregen-, Schnee- und Graupelschauer, lokal kann es gewittern. Außer morgens kann es auch abends streckenweise glatt sein. Die Sonne scheint nur zwischendurch mal etwas. Die Temperaturen erreichen im Tiefland 1 bis 5 Grad, in Sauerland und Eifel hält sich ab etwa 500 m Frost von -2 bis 0 Grad.