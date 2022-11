Bombendrohung: Flieger muss am Flughafen Paderborn/Lippstadt landen

Die Maschine war auf dem Weg von Posen in Polen nach London. Laut Polizei war sie am Sonntagabend (13.11.2022) gestartet und auf Anweisung der Fluggesellschaft gegen 22 Uhr am Flughafen in Paderborn notgelandet. Die mehr als 200 Passagiere sowie die Besatzung wurden im Flughafengebäude betreut.

Für sie habe keine Gefahr bestanden, so die Polizei. Aktuell werden Unterkünfte für die Passagiere gesucht. Bis in die frühen Morgenstunden sei das Flugzeug durchsucht worden. Dabei sei nichts Verdächtiges gefunden worden. Auch speziell ausgebildete Hunde sind zum Einsatz gekommen.

Absender Bombendrohung unbekannt

Die Hintergründe sind bislang noch unklar. Ein Bekennerschreiben beziehungsweise einen Absender der Bombendrohung gibt es noch nicht.

Die Polizei hat die Maschine und den Flugverkehr wieder freigegeben. Von der Bombendrohung waren zwei Flugzeuge im laufenden Betrieb betroffen.