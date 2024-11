Was ist Anlass der Aktion? In der Aktuellen Stunde am 17. August mit Catherine Vogel und Andreas Bursche berichteten wir über das Thema Blutspende. Der Grund: Das Rote Kreuz warnte, dass die Blutreserven im Westen knapp werden, weil in der Sommerferienzeit wieder viel zu wenig Blut gespendet würde. Bei der Abmoderation schlussfolgerte Catherine Vogel: " Wir haben heute noch gesagt, wir müssen auch noch mal zur Blutspende gehen. "

Die Blutspende-Aktion in der Aktuellen Stunde streamen wir auf wdr.de und in der App WDR aktuell live von 18.45 bis 19.30 Uhr.

Catherine Vogel und Andreas Bursche während der Sendung

Daraufhin gingen viele Zuschauernmails ein, die großes Interesse an einer solchen Aktion bekundeten. Das Moderatorenteam fand die Idee super. Sie entschieden sich dazu, selbst vor laufender Kamera Blut zu spenden - um erneut auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen und auch andere zur Blutspende zu motivieren.

Pieks, ausruhen, fertig - was passiert in der Sendung?

Doch was erwartet Catherine Vogel und Andreas Bursche? Die Aktion findet in Zusammenarbeit mit dem DRK-Blutspendedienst West statt. Einige Vorbereitungen müssen noch vor der Sendung getroffen werden: Die Anamnese, bei der medizinisch relevante Themen durch das Fachpersonal abgefragt werden und die Messung von Puls, Blutdruck und dem Hämoglobin-Gehalt im Blut, also die Anzahl der roten Blutkörperchen.

Um 18.45 Uhr startet die Aktuelle Stunde wie gewohnt. Ab 19.10 Uhr wird es dann langsam ernst: Das Moderatorenteam geht zu zwei Liegen, die das DRK für sie aufgebaut hat und die Vorbereitung beginnt.

Dann: Ein kleiner Pieks in den Arm und das Blut fließt - ein halber Liter ungefähr. Ein Team des DRK wird die Blutspende während der Sendung entnehmen. Prof. Uwe Janssens, Chefarzt Intensivmedizin am St.-Antonius-Hospital in Eschweiler wird bei der Blutspende dabei sein und wichtige Fragen zum Thema beantworten.

Nach der Blutspende können die beiden Moderatoren jedoch nicht direkt weiter moderieren, denn danach ist für ungefähr zehn Minuten liegen bleiben und Ausruhen angesagt. Dann ist die Blutspende auch schon beendet. Fertig.

Der Weg des Blutes

Und was passiert nach der Sendung mit dem Blut der Moderatoren? Dieser Frage wollen wir nachgehen. Daher werden wir am Dienstag den Weg des Blutes verfolgen und der führt uns zum Zentrum für Transfusionsmedizin in Hagen.

Hier wird unter anderem die Blutgruppe bestimmt und das Blut wird auf Infektionskrankheiten untersucht. Wir werden uns anschauen, wie das Blut hier aufbereitet wird und darüber berichten.

Mehr Spendetermine durch telemedizinische Betreuung

Für die Blutspende der beiden Moderatoren, hat das DRK einen eigenen Arzt mit dabei - denn das ist Pflicht. Zumindest jetzt noch. Denn Bundesgesundheitsminister Dr. Karl Lauterbach hat eine Verordnung vorgeschlagen, die es ermöglichen würde, Blutspenden telemedizinisch zu betreuen. Ärzte müssten dann bei Blutspenden nicht mehr physisch anwesend sein, sondern könnten per Video zugeschaltet werden. Ziel ist es, mehr Spendetermine anbieten zu können.

Doch der Vorschlag wird auch kritisiert. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, äußerte beispielsweise Bedenken hinsichtlich der Patientensicherheit und warf die Frage auf, ob die Abwesenheit von Ärzten potenzielle Spender auch abschrecken könnte.

" Menschen emotionalisieren "

Eine Blutspende dauert im Schnitt - inklusive Vorgespräch und Messungen - eine bis anderthalb Stunden und kann laut dem DRK-Blutspendedienst West bis zu drei Menschenleben retten. Dennoch: In Deutschland wird zu wenig Blut gespendet. Laut einem Bericht des Paul-Ehrlich-Instituts sinkt die Zahl der Spender seit 2012 kontinuierlich.