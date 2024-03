Es klingt mächtig und beeindruckend, wenn alle Instrumente der Youth Brass Band auf einmal spielen. Der große Raum im Musikbildungszentrum in Bad Fredeburg bebt. Mit dabei sind nicht nur Blechbläser, sondern auch Schlagwerke; Pauken, ein Glockenspiel und Röhrenglocken. Es sind 25 der besten jungen Musiker in NRW die hier zusammenspielen.

Das Ensemble spielte bereits mehrfach in der Kölner Philharmonie und war auch Gast im WDR Fernsehen bei der 500. Sendung vom "Kölner Treff".

Die Spielfreude ist groß

Einige der besten jungen Musiker in NRW spielen hier zusammen

Martin Schädlich ist der künstlerische Leiter der YBB und ist begeistert von der Spielfreude der jungen Musikerinnen und Musiker. Er hat die erste landesweite Jugendbrassband Deutschlands 2008 gegründet.

"Sie sind sehr konzentriert und interessiert daran, auch die kleinsten Details zu verbessern." Martin Schädlich, künstlerischer Leiter der Band

Neben Blechbläsern sorgen Schlagwerke für den fetten Sound der Brassband

Die Proben dauern noch zwei Tage, " es klingt aber schon sehr gut " sagt Martin Schädlich. " Jetzt werden nur noch Kleinigkeiten verbessert. "

Erste Konzerte Anfang April

Die ersten Konzerte finden am 06. April am Beisenkamp Gymnasium in Hamm, am 07. April an der Bischöflichen Realschule in Warendorf und am 21. April in Bergheim statt.

