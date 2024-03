Vier Münsterländer bei Grill-WM in Texas

Das Wetter ist schon mal münsterländisch. Es regnet in Fort Worth/Texas, berichtet Wesley Buß, einer der vier Jungs vom Sendenhorster Grill-Team "Flying Fire". Alle sind trotzdem in Top-Stimmung und halten zusammen. Auch teamübergreifend.

Ihren Stand, an dem sie ihre Wettbewerbsbeiträge zubereiten, erzählt Wesley, teilen sie sich mit einer anderen Gruppe. Der Stand der Münsterländer hat nämlich ein Zeltdach. In den Grill regnet es schon mal nicht. "Wir fühlen uns total klasse, absolute Festival-Atmosphäre."

Große Konkurrenz im Titelkampf

Rund 600 Teams aus aller Welt, darunter auch Profis, kämpfen hier an diesem Wochenende um den Titel "Grill-Weltmeister", ausgelobt von der SCA, der "Steak Cookoff Association". Ein Event, das Teilnehmer aus aller Herren Länder an den Sitz des Vereins nach Fort Worth lockt. Immerhin geht es auch um 10.000 US -Dollar. Dass die vier Münsterländer hier gelandet sind, ist irgendwie aus Versehen passiert.

Alex Daldrup, genannt Jimmy, ist schon lange passionierter Griller. Allerdings in privatem Rahmen. Weil es im Freundeskreis immer viel Lob dafür gab, entstand die Idee, doch mal bei einem Grillwettbewerb mitzumachen.

Das Goldene Ticket - gewonnen durch einen gegrillten Kuchen

"Nur um mal zu sehen, wo man so steht" , erinnert sich Jimmy. Bis nach Hessen sind sie im vergangenen Sommer dafür gefahren und haben direkt den ersten Platz geholt. Ihr überraschender Gewinn: das Goldene Ticket für Texas - die WM -Teilnahmeberechtigung für Jimmy, Wesley und ihre beiden Mitstreiter Fabian Göhausen und Marco Vornholz.

Mit gegrilltem Kuchen zum Goldenen Ticket

Gewonnen haben sie damals übrigens mit einem Erdbeer-Käsekuchen vom Grill. Und zwar in der Kategorie "Ancillery" für Beilagen und spezielle Kreationen. Mit dieser Kategorie startet auch die WM in Fort Worth. Diesmal servieren die Sendenhorster in der Vorrunde Schweinefilet in Speck mit Aprikosen-Räucher-Chili-Glasur auf einem Tortilla Chip.

Video starten, abbrechen mit Escape Kuchen: Strawberry-Cheesecake für die Grill-Weltmeisterschaft in Texas Lokalzeit Münsterland. . 04:43 Min. . Verfügbar bis 05.01.2026. WDR. Von Oliver Steuck.

Es reicht trotzdem nicht. Das Finale findet ohne sie statt. "Wir sind demütig und froh, dass wir hier was lernen können" , schreiben sie auf ihrem Instagram-Account.

Nach der WM ein Road-Trip durch die USA

Und auch die zweite Chance auf einen Finaleinzug in der Kategorie und Königsdisziplin "Steak" verpassen sie. Die Münsterländer wollen mit einer raffinierten Gewürzmischung punkten. Das ist meisterlich, aber leider noch nicht weltmeisterlich, entscheidet die Jury.

Mit dem Wohnmobil zur Grill-WM - und danach noch durch die USA