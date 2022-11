Anonymer Brief weist schon 2020 auf eingesperrtes Mädchen in Attendorn hin

Nach dpa -Informationen zeigen interne Unterlagen der Ermittler was damit gemeint war: So folgte sechs Wochen nach dem ersten Brief ein zweiter. Im Herbst 2021 gab es eine weitere Meldung beim Jugendamt mit konkreten Hinweisen.

Ehepaar gibt entscheidenden Hinweis

Erstmals wurde dann die Polizei vom Amt informiert, so die dpa . Die fühlte sich noch nicht zuständig und hörte danach nichts mehr vom Jugendamt.

Blick auf das Haus im sauerländischen Attendorn, in dem ein achtjähriges Mädchen fast sein gesamtes Leben lang festgehalten worden sein soll.

Erst fast zwei Jahre nach dem ersten Brief kam durch den Hinweis eines Ehepaar erneut Bewegung in den Fall. Die italienischen Behörden teilten auf Nachfrage mit, dass Mutter und Tochter dort nicht leben - obwohl sie angeblich 2015 ausgewandert waren. Das Jugendamt kontaktierte die Polizei erneut, zehn Tage später wurde die Achtjährige Ende September befreit.

Ermittelt wird inzwischen gegen die Mutter und die Großeltern. Aber auch das Jugendamt ist im Visier der Staatsanwaltschaft - wegen des Anfangsverdachts der Freiheitsberaubung und Körperverletzung im Amt durch Unterlassen.

Wie die dpa berichtet, wurden Akten im Amt beschlagnahmt. An diesem Donnerstag beschäftigt sich der Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags mit dem Fall.

