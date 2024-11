" Der Zoo Duisburg und alle seine Mitarbeiter:innen sind in tiefer Trauer. Bei uns sind drei Koalas verstorben. Koalamännchen Tinaroo, Koalaweibchen Gooni und ein elf Monate altes Jungtier litten an einer Erkrankung des Magen-Darm-Traktes. " So schreibt es der Duisburger Zoo auf seiner Facebook-Seite. Zwei weitere Koalas leiden ebenfalls unter Symptomen wie Durchfall.

Ausschließlich Eukalyptus als Ernährung

Die große Herausforderung bei Koalas bei der Haltung im Zoo ist die Ernährung. Sie fressen nichts anderes als Eukalyptus. Um die giftige Pflanze im Körper zu verarbeiten, haben die Tiere einen ganz besonderen Mix von Milliarden Bakterien im Magen-Darm-Trakt.

Dieses Mikrobiom hat sich bei den Tieren wohl verändert, sagt der Zoo-Sprecher. Das verursacht die Verdauungsprobleme und kann lebensbedrohlich werden. Warum genau es die Veränderung gab, wird jetzt untersucht. Den Eukalyptus lässt der Zoo extra aus Australien einfliegen. Gleichzeitig wächst in Duisburg auch ein Eukalyptushain mit gut 50 Bäumen, von denen sich die Tiere ernähren sollen.

Die Krankheit bei den Koalas ist bekannt, sagt der Sprecher des Zoos. Sie sei schwer heilbar. Es werde alles Menschenmögliche versucht, um das Leben der beiden kranken Koalas im Duisburger Zoo zu retten - mit Computertomografie, Ultraschall, Infusionen, Untersuchungen des Kots, Medikamenten und Eukalyptusbrei.

Große Anteilnahme am Tod der Duisburger Koalas

Tausende Menschen haben allein bei Facebook auf den Beitrag des Zoos mit weinenden Emojis und Herzen reagiert. Hunderte haben in Kommentaren ihr Mitgefühl ausgedrückt. Der Zoosprecher bedankte sich für die Anteilnahme. Damit sich die Koalas bestmöglich erholen können, ist das Koala-Haus im Duisburger Zoo im Moment für Besucher geschlossen.

Vier weitere Koalas sind noch gesund, sie sind räumlich von den kranken Tieren getrennt. Die australischen Beutelsäuger sind laut Weltnaturschutzunion gefährdet. In Deutschland leben auch in den Zoos in Leipzig, Dresden und Stuttgart Koalas. In Duisburg hätte es in den vergangenen 30 Jahren mehr als 40 Jungtiere gegeben.

Über das Thema berichtet der WDR auch im Radio bei WDR2 und im Fernsehen.

Unsere Quellen: