Weil ein Kunde aufpasst: Geldautomatensprengung in Vlotho verhindert

Björn Wieneke war auf dem Weg zur Arbeit, als ihm einfiel, dass er noch Geld benötigt. Zufällig hielt er an einem SB -Automaten der Sparkasse Herford im Dorfzentrum von Exter bei Vlotho an. Um kurz vor 6 Uhr betrat er den Vorraum. Ihm fielen gleich zwei Gasflaschen und mehrere Schläuche auf.

Die Gasflasche, die der Bankkunde zufällig beim Geldabbeheben entdeckt hat

"Zuerst dachte ich an Handwerker. Dann habe ich mir aber gleich gedacht, um was es hier ging." Wieneke ahnte, dass hier ein Automat gesprengt werden sollte, verließ den Raum und schaute sich auf dem Vorplatz um, entdeckte aber keine verdächtigen Fahrzeuge in der Nähe. Er rief die Polizei.

Täter wurden wahrscheinlich gestört

Diese ließ am frühen Morgen das Gelände um das Wohn- und Geschäftshaus weiträumig sperren. Ein Mann musste seine Wohnung verlassen, eine Arztpraxis wurde untersucht. Es bestand Gefahr, dass Gas ausgetreten war. Die Praxis konnte erst öffnen, als alles sicher war. Bis zum Mittag untersuchten Kriminalbeamte den Ort.

Polizei sucht Zeugen

Erkenntnisse über mögliche Täter gibt es noch nicht. Jetzt bittet die Polizei, dass sich Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, bei ihr melden. Möglicherweise waren die Täter in den frühen Morgenstunden gestört worden und befanden sich noch in unmittelbarer Nähe. "Der Bankkunde hat alles richtig gemacht" , so eine Sprecherin der Polizei.

