So entstand möglicherweise auch der Name: aus "Rauchnächten" wurden "Raunächte". Allerdings ist das nur eine Theorie, abschließend geklärt ist das nicht. Einer anderen Theorie zufolge stand das mittelhochdeutsche Wort "rûch" (haarig) Pate, das heute in der Kürschnerei als "Rauware" oder "Rauchware" für Pelzprodukte bekannt ist. Es würde die mit Fell bekleideten Dämonen beschreiben, die in diesen Nächten ihr Unwesen treiben.

Jahreswechsel-Rituale heute

Manche Rituale, wie das "Ausräuchern", haben sich bis heute zumindest ansatzweise gehalten, vor allem in Süddeutschland und Österreich. Auch waren seit jeher die Tage "zwischen den Jahren" dazu da, sich zu besinnen und aufs neue Jahr vorzubereiten. Eine Tradition, der wir heutzutage ebenso nachgehen. Laut alter Überlieferungen sind die Raunächte zudem Entscheidungszeiten, in denen sich die Zukunft deuten lässt.

Brauchtum und Spiritualität rund um die Raunächte erfreuen sich aktuell zunehmender Aufmerksamkeit - auch auf Social Media. Hier finden sich beispielsweise Anleitungen zum "Ritual der 13 Wünsche".

Bei diesem Orakel werden 13 Zettel mit je einem Wunsch versehen und in einen Topf geworfen. In jeder Raunacht wird ein Wunsch blind gezogen, dann verbrannt und so dem Universum überlassen. Für die Erfüllung des 13. Wunsches " ist man selbst zuständig ", erklärt Brauchtumsforscherin Maubach.

Wer vom Ritual der 13 Wünsche noch nichts gehört haben sollte, der dürfte eine Abwandlung aber sicherlich kennen: das Bleigießen in der Silvesternacht. Und auch das Böllern um Mitternacht hat einen Bezug zu den Raunächten. Damit sollten ursprünglich Dämonen vertrieben werden.