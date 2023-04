Erster bombensicherer Geldautomat in Mülheim

Gegen 8.00 Uhr am Morgen kommt der Sattelschlepper mit dem Stahlkoloss auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Mülheim-Dümpten an. Kurze Zeit später hängt der 22 Tonnen schwere Geldautomat an vier Haken und Stahlseilen. Als ein Kran ihn in die richtige Position hievt, bleiben Schaulustige stehen und beobachten das Spektakel.

Sprengstabiler Betonklotz soll Täter abhalten

Knallrot und mit dem Logo der Sparkasse versehen steht der Stahlbetonblock jetzt direkt vor einem Supermarkt. Vorne ein kleines Fenster mit dem Schalter zum Geldabheben, umhaust von 22 Tonnen massivem Beton. Der Hersteller aus Sachsen-Anhalt spricht von einer stabilen Zelle. Sollte er gesprengt werden, fliegt eine Tür am hinteren Teil des Klotzes heraus, die dann aber von einer Stahlkette gehalten wird. An Beute sollen die Täter trotzdem nicht kommen, eine weitere Gittertür soll die Täter davon abhalten.

Sprengung vor drei Jahren an gleicher Stelle

Ein Stahlgitter bietet zusätzlichen Schutz

Vor fast genau drei Jahren stand ein Geldautomat älterer Baureihe an gleicher Stelle. Unbekannte hatten ihn im März 2020 gesprengt, herumfliegende Teile zerfetzten Fensterscheiben und hinterließen ein Trümmerfeld. Der oder die Täter entkamen mit einer nicht bezifferten Beute. Die Sparkasse Mülheim baut den stark frequentierten Geldautomaten-Standort jetzt wieder auf und investiert rund 80.000 Euro in den sprengsicheren Betonklotz.

Sparkasse Mülheim baut Geldautomaten wieder auf

" Es ist uns das Geld wert, weil die Standorte, die uns wichtig sind, wollen wir aufrecht erhalten. Es geht nicht nur darum, dass Täter keine Beute machen, sondern dass kein Schaden entsteht ", sagt Sprecher Frank Hötzel von der Sparkasse Mülheim. Vor rund fünf Jahren hatte das Geldinstitut noch 43 Standorte, nach mehreren Sprengungen ist die Zahl auf 35 gesunken. Doch im Gegensatz zu Banken in anderen Städten, werden die Geldautomaten in Mülheim jetzt sukzessive wieder aufgebaut. Ziel seien 40 Automaten, drei davon sollen die sprengsicheren sein, die alle an freien Standorten ohne Bankanbindung stehen.

Immer mehr Sprengungen