Zwei Jahre nach dem Tod von Transmann Malte C.: Gedenken in Münster

Menschen legen weiße und rote Rosen nieder. Sie bleiben stehen für eine Schweigeminute. Es ist ein Moment des Austauschs und des Erinnerns. Die Community von Schwulen, Lesben, Queeren und Transmenschen in Münster rückt zusammen. Auch zwei Jahre nach dem Angriff ist das Entsetzen groß. Tiefe Trauer und Betroffenheit sind zu spüren.

Zivilcourage kostete Malte C. das Leben

Das Bündnis gegen Queer- und Transfeindlichkeit hat zur Kundgebung in der Innenstadt von Münster aufgerufen. Teilnehmende stellen hier beispielsweise noch einmal den Mut des 25-jährigen Malte C. heraus. Er war beim Christopher Street Day in Münster eingeschritten, als ein 20-jähriger Mann zwei lesbische Frauen verbal attackierte. Daraufhin ging der 20-Jährige auf Malte C. los, schlug ihn zu Boden. Malte C. erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er einige Tage später an den Folgen starb.

Angst vor Gewalt

Viele Menschen sind zur Gedenkfeier gekommen.

Viele Menschen würden in Angst leben, dass sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität Opfer von Gewalt werden könnten, heißt es beim KCM Schwulenzentrum Münster. Insofern gehe es beim Gedenken an Malte C. um mehr als einen Einzelfall. Queer- und Transfeindlichkeit koste Menschenleben.

Täter sitzt im Gefängnis

Der 20-jährige, der Malte C. den folgenschweren Faustschlag versetzte, verbüßt inzwischen eine 5-jährige Haftstrafe. Das Landgericht Münster hatte ihn 2023 wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Der Täter erklärte, dass er selbst homosexuell sei. Das Gericht stufte ihn nicht als grundsätzlich homophob, queer- oder transfeindlich ein.

Unterstützung von der Stadt

Das Amt für Gleichstellung der Stadt Münster findet es gut, dass es weiterhin ein öffentliches Gedenken an Malte C. gibt. Amtsleiter Markus Chmielorz sagt: " Wenn engagierte aus der Community sich zusammenschließen und ein Gedenken an diesen schrecklichen Vorfall ins Leben rufen, dann können wir im Sinne der Stadtgesellschaft dieses Engagement voll und ganz aufnehmen und unterstützen. "

