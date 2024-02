Erste Flamingos zurück im Zwillbrocker Venn

Die Freude war groß, als Helma Mensing von der Biologischen Station die ersten Flamingos entdeckt hat. " Die zu beobachten ist schon toll. Einmal in der Woche kommen wir hier her und gucken, wie es den Tieren geht und was sie machen. "

Zahlreiche Flamingos gesichtet

Insgesamt 30 Flamingos sind schon zurückgekommen, um die 70 Tiere werden in diesem Jahr erwartet. Über den Winter fliegen die Tiere in die Niederlande zurück, um dort an den offenen Gewässern zu sein.

Helma Mensing beobachtet die Flamingos

Mit der Kälte haben die Flamingos kein Problem, aber der See im Zwillbrocker Venn friert schon mal zu. Dann finden die Tiere kein Futter mehr, sagt Mensing.

Ein ganz besonderer Ort

Seit 1980 gilt das Naturschutzgebiet als das nördlichst gelegene Brutgebiet der Tiere weltweit. Warum sich die exotischen Tiere ausgerechnet diesen Platz hier ausgesucht haben, kann Helma Mensing auch nicht so ganz genau sagen.

"Die Bedingungen für die Flamingos sind hier einfach gut." Helma Mensing, Biologische Station

Sie betont: " Das Schöne ist ja, dass hier keine Fische sind, so bleibt genügend Nahrung für die Flamingos im See. "

Flamingos ziehen Touristen an

Die Flamingos aus der Vogelperspektive

Viele Menschen machen sich derzeit auf den Weg in das Naturschutzgebiet, um die Tiere zu beobachten. Im Kreis Borken gilt das Zwillbrocker Venn als das bekannteste Touristenausflugsziel.

Erik Ottema kommt aus den Niederlanden, täglich kommt er hier vorbei: " Die Tiere begeistern mich einfach. "

"Ich stehe hier oft stundenlang, beobachte und fotografiere sie." Erik Ottema ist Flamingo-Fan

Brutzeit startet im März

Die Flamingos auf dem Display eines Fotografen

Im Frühling fangen die Flamingos an zu brüten, die ersten Küken schlüpfen zwischen Mai und Anfang Juni. Im Spätsommer geht es für die Tiere dann wieder zurück ans niederländische Ijsselmeer.

Unsere Quellen:



Biologische Station

WDR -Reporterin vor Ort