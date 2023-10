Die Maus hat herausgefunden, dass die Forscher da auch jahrelang drüber gerätselt haben. Und sie haben viele Versuche angestellt. Und haben dabei festgestellt, dass das "auf einem Bein stehen" viel praktischer ist.

Das ist für Flamingos nämlich nicht so anstrengend wie für uns Menschen. Sie können auf einem Bein sogar viel bequemer ihr Gleichgewicht halten. Sogar auf einem Bein schlafen.

Und auf einem Bein stehen hat noch einen Vorteil. Weil die Flamingos oft im kalten Wasser stehen, weil sie da ihre Nahrung suchen, frieren sie nicht so schnell.

Wenn man zwei Beine im kalten Wasser hat, dann wird einem kälter, als wenn man nur mit einem Bein drin steht. Das andere wird ins Gefieder gelegt. Und ab und an wechseln die Flamingos das Bein. Sie sparen so also Energie, weil ein Bein weniger Wärme im Wasser verliert als zwei!