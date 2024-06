Steinhagener Feuerwehr führt Wassershow in Hamburg auf

Eigentlich benutzt die Feuerwehr ja immer dann Wasser, wenn ein Brand gelöscht werden muss. Aber die Freiwillige Feuerwehr aus Steinhagen im Kreis Gütersloh benutzt Wasser auch, um damit auf ihrer Wasserorgel zu spielen. Passend zur Musik spritzen während der Show die Fontänen 25 Meter in die Höhe.

Auftritt im Tierpark Hagenbeck

Tierpark Hagenbeck in Hamburg

Die Show ist gefragt. Zur Zeit können Zuschauer sie in Hamburg beobachten - im Tierpark Hagenbeck. An drei Wochenenden im Juni lädt der Tierpark zu den "DschungelNächten" ein. Etwa 10.000 Besucher und Besucherinnen werden pro Tag erwartet.

Die Steinhagener Feuerwehr bildet mit ihrer Wasserorgel-Show den Abschluss am Ende des Tages. Ab 23 Uhr spritzen für rund acht Minuten etwa 2.500 Liter Wasser pro Minute in die Höhe.

Wasserorgel existiert seit Jahrzehnten

Die Wasserorgel der Freiwilligen Feuerwehr

Die Wasserorgel der Steinhagener Feuerwehr gibt es bereits seit den 50er Jahren. Etwa 15 Männer braucht es, um so eine Show über die Bühne zu bringen. Denn bevor gespielt werden kann, müssen mehr als zweieinhalb Tonnen Stahl verbaut werden. Zum Schluss sorgen viele Meter Schlauch und zwei starke Pumpen dafür, dass das Wasser in die Luft fliegt.

Das Besondere an der Wassershow ist: Kein Mischpult steuert die einzelnen Fontänen an, sondern die Männer spielen selbst "auf der Orgel".

Hebel zur Steuerung der Wasserorgel

Einer von ihnen ist Andre Schmedkord. Er erklärt seinen Job so: " Ich bediene an der Wasserorgel den Überlauf. Zum Takt der Musik bediene ich den Hebel und die ganze Wasserorgel bewegt sich passend mit. Und wenn das Lied zu Ende ist, mache ich sofort den Überlauf ganz auf, damit alles in sich zusammensackt. "

Fazit nach der ersten Show positiv

Über Mundpropaganda hat der Tierpark Hagenbeck von der Show der Steinhagener Feuerwehr erfahren und direkt angefragt. Nach zwei Liedern und acht Minuten fiel das Fazit nach der ersten Show von Pressesprecherin Michaela Wilke positiv aus:

"Einfach großartig! Ich habe 'Ohs' und 'Ahs' gehört und alle hatten ihre Handys gezückt. Wirklich toll anzusehen, dass es gut ankam." Michaela Wilke, Pressesprecherin

Und auch Andre Schmedkord war mit dem ersten von drei Auftritten sehr zufrieden: " Ich denke, wir können zufrieden sein. War super! Und wir sind nicht nass geworden."

Die nächsten beiden Shows finden am 22. und 29. Juni statt. Dann fährt die Feuerwehr aus Steinhagen wieder nach Hamburg: am Abend hoch, in der Nacht schon wieder zurück.

Andre Schmedkord, Freiwillige Feuerwehr Steinhagen

Für die Show bekommt die Freiwillige Feuerwehr Steinhagen eine Gage von mehreren Tausend Euro. Die fließt komplett in die Kasse des Fördervereins. Sie bekommen aber noch mehr, sagen sie: Eine tolle Zeit miteinander mal außerhalb von Steinhagen.

