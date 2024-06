KI bei der Feuerwehr: Drohne hilft, wo´s brenzlig wird

Derzeit wird in Österreich zum Beispiel daran geforscht, ganze Drohnenschwärme autonom fliegen und suchen zu lassen. Ein Projekt der Johannes Kepler Universität Linz mit deutschen Kooperationspartnern soll Drohnenschwärme für Such- und Rettungseinsätze fit machen, wenn sich Menschen in einem Wald oder einem von oben nicht einsehbarem Gelände verirrt haben. Die Drohnenschwärme werden gerade in Feldstudien getestet.

"KI kann Leben retten"

KI kann Leben retten, dieser Meinung ist auch die Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes (vfdb). Und das könnte schon bei eingehenden Notrufen beginnen. Denn was tun, wenn Hilfesuchende sich bei der Feuerwehr melden, aber eine andere Sprache sprechen? Das vom Bundesforschungsministerium geförderte Projekt "NotAs" hat sich genau damit befasst. Herausgekommen ist ein multilingualer Notruf Assistent.

Dabei wurden zunächst die bei Rettungsrufen typischen Redewendungen gesammelt und der KI als Trainingsdaten zur Verfügung gestellt. Ziel ist es, die KI so trainieren, dass sie eingehende Notrufe sofort übersetzt und auch die Nachfragen auf Deutsch wiederum für den Anrufer in eine andere Sprache transkribiert.

Der KI-basierte Sprachassistent konnte von der Feuerwehr Dortmund bereits getestet werden. Bislang ist das Übersetzungsprogramm jedoch nicht im Einsatz, weil es noch ein paar "Kinderkrankheiten" habe, erklärt Feuerwehrsprecher Matthias Kleinhans. So müsste zum Beispiel bei der Spracherkennung nachgebessert werden, damit die KI zum Beispiel auch Dialekte besser einordnen könnte.

"Feuerwehr ist eben auch Forschung." Matthias Kleinhans, Sprecher der Feuerwehr Dortmund

Notrufe werden live übersetzt

Einen kleinen Schritt weiter ist man im Kreis Mettmann. Die dortige Leitstelle nutzt nach eigenen Angaben als erste in NRW eine Software mit der Notrufe live übersetzt werden. Das Tool ermöglicht ebenfalls die zeitgleiche Übersetzung in beide Richtungen – also von einer Fremdsprache ins Deutsche und umgekehrt.

Angeschafft wurde die Technik mit Blick auf die Fußballeuropameisterschaft. Auch KI sei an Bord, aber noch ausbaufähig, sagt Daniela Hitzemann, Sprecherin des Kreisverwaltung Mettmann. " Noch muss der Disponent in der Leitstelle bei einem eingehenden Notruf die Sprache selbst auswählen ." Dann aber funktioniere der Dialog reibungslos. Der Anrufer schildert seine Notsituation zum Beispiel auf Polnisch und der Mitarbeiter der Leitstelle sieht die Antwort auf seinem Monitor in Deutsch. In Zukunft, so Hitzemann, könne eine KI die sofortige Sprachauswahl übernehmen.

