Viele wollen weniger Geld ausgeben

Eine aktuelle Yougov-Umfrage zeigte, dass 77 Prozent der Deutschen Weihnachten feiern - beschenkt werden typischerweise drei bis fünf Personen. Für das kommende Weihnachtsfest wollen 71 Prozent genauso viel Geld ausgeben wie im letzten Jahr, 15 Prozent wollen mit einem kleineren Budget zurechtkommen. Nur 5 Prozent der Befragten planen höhere Ausgaben. Dies zeigen Daten des aktuellen "Consumer report: Christmas gifting 2024". 2023 gaben die Weihnachts-Shopper übrigens im Schnitt 277 Euro aus.

Wer nicht so viel Geld zur Verfügung hat, der spart am ehesten an Geschenken. Bei einer anderen Yougov-Umfrage im Auftrag der Postbank gaben 45,2 Prozent der Befragten mit einem monatlichen Nettoeinkommen unter 2.500 Euro an, dass sie weniger Geschenke machen wollen.

Was ist von der Rabattschlacht "Black Friday" und Black Week" zu halten?