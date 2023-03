Großes Interesse an Details zur A45 Brückensprengung

Steiniger Weg zur Sprengung

Die direkte Verbindung zwischen Altena und Lüdenscheid wird gekappt. Unterhalb der Rahmedetalbrücke wird erst eine Art Matratze aus Schotter und Erde aufgeschüttet, dann die Brücke gesprengt, danach die Trümmer und das Fallbett, also die Matratze wieder weggeräumt. Das dauert. Acht Wochen, in denen die bisher wichtige Umleitungsstrecke irgendwie umgeleitet werden muss.

Im Lüdenscheider Gemeindesaal war auch schon Hendrik Wüst zu Gast

Im Gemeindesaal kommen die nächsten 150 zusammen – und das Ganze beginnt von vorn. Drei Runden waren geplant – vier sind es geworden. Insgesamt also 600 Menschen. Sie haben Fragen. An die Polizei, die Feuerwehr, die Müllabfuhr. An Pflegedienste und die Märkische Verkehrsgesellschaft, deren Busse sie nutzen.

Anwohner mit Sonderproblematiken

Besonders betroffen ist der Ortsteil Dickenberg mit knapp 3.000 Bewohnern. Er ist durch die Straßensperrung unterhalb der Talbrücke kaum noch erreichbar. Die Umwege sind lang.

Normalität in Lüdenscheid: Dauerstau und Verkehrschaos

Klar ist: Die Schülerinnen und Schüler müssen nach den Osterferien eine halbe Stunde früher an den Bushaltestellen sein. So viel Extra-Zeit plant die Märkische Verkehrsgesellschaft ein, um die Schulen in Altena und Lüdenscheid trotz Umweg pünktlich zu erreichen. Außerdem wollen einige wissen, wie denn die Müllabfuhr, Pflegedienste oder auch Rettungswagen durchkommen sollen.

Die Feuerwehr richtet gerade eine "Zweigstelle" mit Löschfahrzeugen, Rettungswagen und 24-Stunden-Besetzung im betroffenen Gebiet ein. Das Gebäude ist fast fertig. Am Ende haben die meisten, mit denen wir sprechen, den Eindruck, dass die Verantwortlichen sich viele Gedanken gemacht haben. Klar ist aber auch: Lüdenscheid stehen acht extrem anstrengende Wochen bevor.