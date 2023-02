Eilmeldung

Rahmedetalbrücke an der A45 wird am 7. Mai gesprengt

Stand: 28.02.2023, 14:51 Uhr

Die marode und vollgesperrte Talbrücke Rahmede an der wichtigen Autobahn 45 bei Lüdenscheid soll am 7. Mai gesprengt werden. Das sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Dienstag in Berlin.