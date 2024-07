Weniger Blutspenden während Fußball-EM

Lose sollen Spender locken

Mit einer Los-Aktion will der universitäre Blutspendedienst in den Ferien mehr Menschen zu seinen sechs Standorten in Ostwestfalen locken. Die Aussicht auf kleine Geschenke soll also auf den Engpass an Konserven aufmerksam machen. Auch andere Dienste in NRW entwickeln grad Spendenanreize für die Ferienzeit.

Unsere Quellen:



Deutsches Rotes Kreuz

Uni.Blutspendedienst OWL

WDR-Reporter vor Ort