Blutspende gegen Belohnung?

Tschechien: Sauna-Aufguss, Massagen und Zahnpasta für Spendende

In Tschechien gibt es im Gegenzug für eine Blutspende Entspannung. Blutspendende erhalten Gutscheine für Wellness-Angebote wie Schwimmen, Massagen oder die Sauna.

Auch die Zahnhygiene kann unterstützt werden, etwa mit Zahnbürsten oder Mundwasser. Pro Jahr gelten Höchstbeträge: 2.000 Tschechische Kronen für Wellness sowie 1.000 Kronen für Zahnhygieneartikel. Je nach Wechselkurs entspricht das ungefähr 84 beziehungsweise 42 Euro (Kurs am 10. Februar 2023).

Italien: Staatlich finanzierter Mini-Urlaub lockt zur Spende

In Italien gibt es für die Blutspende einen freien Tag, und der zeigt Wirkung: Eine Studie von Verhaltensökonom:innen zeigt, dass die Bereitschaft zum Aderlass dadurch steigt. Für die Untersuchung wurden Daten von mehr als 2.500 Blutspender:innen einer italienischen Stadt verglichen. Personen, die sich nach der Spende den restlichen Tag freinehmen durften, haben 30 Prozent öfter gespendet.

Die Besonderheit in Italien: Der freie Tag wird vom Staat bezahlt. Unternehmen haben also keinen finanziellen Nachteil, wenn ihr Personal Blut spendet.

Appell an die Solidarität und Information statt Belohnung

Könnten all diese Anreize vielleicht dazu führen, dass Menschen das System ausnutzen? Also zum Beispiel, indem sie bewusst Dinge verschweigen, die sie als Spender:in eigentlich disqualifizieren – nur um an die Belohnung zu kommen? In Österreich heißt es vom Roten Kreuz, dass die Blutspende ein Akt der Solidarität sei.

Andere Länder appellieren an das Gewissen der Bevölkerung. So zum Beispiel in Dänemark. Der Wunsch, anderen zu helfen, soll hier im Vordergrund stehen – nicht die Belohnung. Ähnlich geht es in Belgien und Frankreich zu, wo es für die Blutspende kein Geld gibt.