Welle der Hilfsbereitschaft: Billerbeck hilft ukrainischer Partnerstadt

Es ist zugig und kalt in der Lagerhalle in Billerbeck im Münsterland. Aber zwischen den Hochregalen weht der Wind von Aufbruchstimmung und unglaublicher Hilfsbereitschaft dagegen an. Die Menschen der Billerbecker "Elterninitiative Malyn-Hilfe" können es selbst nicht fassen: Sie haben in wenigen Tagen zehn Tonnen Hilfsgüter gesammelt.

Gespendete Kleidung stapelt sich in der Billerbecker Lagerhalle

"Wir waren geschockt, als wir den Hilferuf aus unserer Partnerstadt bekamen ", sagt Marco Lennertz von der Billerbecker Initiative. Lennertz konnte nicht glauben, dass es in Malyn in der Nähe von Kiew neben Winterkleidung auch an Lebensmitteln mangelt.

Jetzt steht er zwischen Unmengen an Nahrungsmitteln und strahlt: "Viele Billerbecker haben die Sachen tatsächlich zielgerichtet eingekauft. "

Winterhilfe von null auf hundert

In der großen Lagerhalle stapeln sich auch Generatoren bis unter die Decke. Mittendrin steht Anita Styler. Sie ist eine von so vielen Freiwilligen, die mit anpacken. Dicke, warme Jacken, Decken, Hosen, Schuhe - alles wird sortiert und in Paketen konfektioniert.

" Das ist ganz toll ", fasst sie das Wir-Gefühl der Initiative und den Menschen in Malyn zusammen. Dann muss sie zur Seite springen: Der vollbeladene Gabelstapler hat kaum Platz, um durch die Halle Richtung Lkw zu surren.

"Die Sachen kommen mit Sicherheit da an, wo wir sie hinhaben wollen." Dietrich Dirks hat seine Halle zur Verfügung gestellt

Der nächste Lastwagen ist schon randvoll. Marco Lennertz weist den Staplerfahrer Richtung Lkw ein. Dietrich Dirks ist am Steuer geübt. Dem Unternehmer gehört die Halle.

Marco Lennertz weist den Staplerfahrer bei der Beladung des Lkw ein

Nach dem Hilferuf aus Malyn hat Dirks seine Räumlichkeiten sofort zur Verfügung gestellt: "Das Gute daran ist, dass wir selbst die Sachen direkt rüberbringen ", betont er - weil die Sachen dann auch wirklich sicher am Ziel ankommen.