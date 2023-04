NRW will Ukraine weiter mit Hilfen unterstützen

Hilfen für neue Partnerregion

In den Gesprächen mit Vertretern der neuen NRW-Partnerregion Dnipropetrowsk ging es laut Liminski auch um weitere Hilfen. So solle die Infrastruktur der Krankenhäuser unterstützt werden. Konkret sammle der Kölner Verein Blau-Gelbes Kreuz derzeit in nordrhein-westfälischen Kliniken ungenutzte Betten ein, um sie in die Ukraine zu bringen. Zudem solle es Unterstützung geben für den Aufbau von Reha-Zentren und dem Ausbau der IT -Infrastruktur in Schulen.