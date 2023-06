THW schickt Hilfe für Überschwemmungsgebiete in der Ukraine

Hilfstransport gestartet

Die Geräte - 56 Stromerzeuger und 5.000 Wasserfilter - standen bereits am Mittwoch im THW-Logistikzentrum in Ulm zur Abholung bereit. Den eigentlichen Transport führt eine Speditionsfirma durch. Sie bringt die Hilfsgüter in die Ukraine und übergibt sie dort dem Katastrophenschutz. Am Mittwochnachmittag waren bereits drei Lkw auf dem Weg, drei weitere sollen in den kommenden Tagen folgen, sagte ein THW-Sprecher. In Ulm befindet sich das Logistikzentrum des THW. Die THW-Zentrale ist in Bonn, von dort wird der Einsatz koordiniert. Die Kosten trägt das Auswärtige Amt.