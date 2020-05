Der Zeitungsbote: "Die Leute sind froh, die Zeitung zu kriegen"

Und ich merke, sie lesen die Zeitung auch wirklich von vorne bis hinten. Auf der Straße kriegt man es manchmal mit, da kennen die Leute sie fast auswendig. Ich habe das Gefühl, die Menschen saugen die Zeitung richtig auf. Man merkt das ja auch an den Zahlen, dass immer mehr Menschen wieder die Zeitung abonnieren.

Beim Ausliefern Totenstille

Morgens ist es draußen beim Ausliefern ein bisschen beklemmend. Es ist ruhig, keine Leute mehr auf der Straße. Man ist mehr oder weniger alleine. Sonst trifft man ja immer mal Leute, die gehen zur Straßenbahn oder aus der Tiefgarage gefahren. Jetzt ist es überall totenstill.

"Ich bin stolz"

Früher war es so, dass die Zeitungszusteller nicht Besonderes waren, aber jetzt merkt man schon, dass man seinen Beitrag in dieser schlimmen Situation leisten kann. Es macht ja Spaß, den Leuten in dieser verkorksten Zeit etwas vorbeizubringen, und wenn es nur eine Zeitung ist. Andere Leute machen vielleicht einen viel stressigeren und wichtigeren Job – in der Altenpflege, im Krankenhaus – aber wir kriegen es mit, dass die Leute auch sehr froh sind, dass wir mit der Zeitung kommen. Da bin ich stolz drauf.

Protokolliert von Tasja Demel.